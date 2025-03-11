Cumhurbaşkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İki Taraflı Kültürel Miras Teknik Komitesi Eş Başkanı Ali Tuncay, Komite’nin çalışmaları hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a açıklamalarda bulundu.

Tuncay, Larnaka bölgesinde bulunan Alaminyo Köyü Camisi’ndeki koruma çalışmalarının tamamlandığını belirterek, Komite ve danışma kurulundaki uzmanlardan oluşan bir heyetle camiyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Çalışmalar kapsamında, caminin yapısal bütünlüğünün korunduğunu, mimari ve tarihi önemini muhafaza eden kapsamlı müdahaleler yapıldığını ifade eden Tuncay, alan temizliğinin yapıldığını, bitki örtüsünün kaldırıldığını, duvar sıvaları, çatı, ahşap kapılar ve pencerelerin onarıldığını dile getirdi.

Tuncay, Kültürel Miras Teknik Komitesi tarafından yürütülen diğer çalışmalar hakkında bilgi vererek, önümüzdeki hafta, Gazimağusa’nın aşağı Maraş bölgesinde bulunan ve çalışmaları tamamlanan Aya Paraskevi Kilisesi’ne ziyaret düzenleneceğini söyledi.

Güney Kıbrıs’taki camilerde koruma çalışmalarının sürdüğünü de belirten Tuncay, Evdim (Düzkaya) Camisi’ndeki çalışmaların devam ettiğini, Baf’ın Tera köyünde bulunan Tera Köyü Camisi’ndeki çalışmaların ise tamamlandığını ifade etti.

Nisan ayı içerisinde Tera Camisi’ndeki çalışmaların tamamlanması nedeniyle bir ziyaret ve etkinlik düzenleneceğini dile getiren Tuncay, eserler üzerinde yürütülen çalışmaların, Avrupa Birliği’nin sağladığı finansal katkılar ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.