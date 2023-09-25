Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan’ın başşehri Bakü’de düzenlenecek olan TDT 2. Tarım Bakanları, 3. Tarım İşbirliği Çalışma grubu toplantısı ve 2. Türk Agro Business Formuna katılacak Çavuş, resmi temaslarda da bulunacak.