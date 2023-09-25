Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 2. Tarım Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün gittiği Bakü'de, yoğun bakımda tedavi gören Azerbeycan Milletvekili Ganire Paşayeva’nın yattığı hastaneye giderek ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kıbrıslı Türklere yakınlığıyla ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne desteğiyle bilinen Paşayeva ani rahatsızlık sonucu yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı. Paşayeva'nın ailesini ziyaret eden Çavuş, Paşayeva’nın en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını temenni etti ve acil şifalar diledi.

Çavuş’a temasları sırasında KKTC Bakü temsilcisi Büyükelçi Ufuk Turganer eşlik ediyor.