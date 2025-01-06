Üreticilere verilen bu desteklerin, tarım ve hayvancılık sektörünün güçlenmesi, üretimin devamlılığının sağlanması ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bakan Çavuş, bu süreçte emek veren herkese teşekkür etti.

Bakan Çavuş, 2025 yılına yönelik destek programlarının hazırlanması konusunda yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirterek şunları ifade etti:

"Yeni desteklerin belirlenmesi sürecinde, sektörün tüm taraflarıyla kapsamlı bir istişare süreci yürütüyoruz. Üreticilerimizin ihtiyaçlarını, sektörün önceliklerini ve ülkemizin tarımsal kalkınma hedeflerini göz önünde bulundurarak en uygun destek mekanizmalarını oluşturmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultuda yapılan değerlendirme ve planlama çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam etmektedir. 2025 yılı destek programını en kısa sürede tamamlayarak kamuoyuna duyurmayı hedefliyoruz."

Bakan Çavuş, tarım ve hayvancılık sektörüne verilen desteklerin sürdürülebilir üretimi sağlamak açısından önemine dikkat çekerken, Bakanlık olarak üreticilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini ve onları güçlendirecek politikalar geliştireceklerini vurguladı. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın üreticilerin yanında olmaya devam edeceğini belirten Hüseyin Çavuş, sektörün kalkınmasına katkı sağlayan tüm paydaşlara teşekkür ederek, 2025 yılının tarım ve hayvancılık alanında daha da verimli bir yıl olması temennisinde bulundu.