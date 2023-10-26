Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, akaryakıt desteklerinin ödendiğini açıkladı.

Açıklamada, 2021-2022 bitkisel üretim sezonu (kuru tarım, nadas, sulu yem bitkileri, narenciye, bağ, meyve ağaçları, zeytin, badem, harup, sebze, sera alanları, ilkbahar ve sonbahar patatesi) ve 2022 yılı balıkçılık kayıtlarına göre tarım kesiminin üretim girdilerine katkı yapmak amacıyla önceden yüzde 50’si yatırılan akaryakıt desteğinin geriye kalan kısmının, hesap kapatma ödemesi olarak kartlara aktarıldığı kaydedildi.

Buna göre 8 bin 808 üreticiye toplam 37 milyon 771 bin 876 TL yatırıldı. Üreticiler kartlarına aktarılan hak edişlerini yarından itibaren benzin istasyonlarında kullanabilecek.

BRUCELLA ZARARI SÜRÜ KAPATMA ÖDEMESİ YAPILDI

Genel Tarım Sigortası Fonu, Hayvancılık Zorunlu Sigorta Değişiklik Tüzüğü gereğince sürüsü kapatılan 6 küçükbaş hayvan üreticisine 1012 vaka için toplam 2 milyon 530 bin TL tazminat ödemesi yaptı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, üreticilerin, tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alabileceği bildirildi.