Çavuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çavuş mesajında, ulusal egemenliğin ilan edildiği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 104. yıl dönümünü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının büyük bir coşku ve gururla kutladığını kaydetti

Çavuş, Atatürk’ün bu anlamlı günü çocuklara armağan etmesinin, geleceğin teminatı olan çocuklara duyduğu güvenin ve onlara verdiği değerin en anlamı ifadesi olduğunu belirtti.

“Geleceğimizin mimarları olan çocuklarımız, barışın, kardeşliğin ve umudun taşıyıcılarıdır.” diyen Çavuş, çocukların çağın gereklerine uygun şekilde iyi bir eğitim alarak, milli ve manevi değerlere sahip çıkan, doğayı koruyan, üretken, bilinçli bireyler olarak yetişmelerinin en büyük arzusu olduğunu söyledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı olarak çocuklara daha yeşil, daha üretken, doğal zenginlikleri korunmuş, sürdürülebilir bir çevre bırakabilmek için çalıştıklarını belirten Çavuş, “Çocuklarımızın mutluluğu, huzuru ve aydınlık bir geleceğe ulaşması için üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle, onları korumak, desteklemek ve yarınlara en iyi şekilde hazırlamak hepimizin ortak görevidir. Bu vesileyle başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milli egemenlik uğruna mücadele veren tüm kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının ve tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı en içten duygularımla kutluyorum.” dedi.