Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuş ziyaretleri çerçevesinde ilk önce UBP Lefke ilçe binasına giderek partililerle sohbet etti.

Ardından Lefke, Gaziveren ve Taşpınar bölgesindeki üretici ve ara yaş meyve ve sebze toptancıları ile görüşen Çavuş, sonbahar dönemi patates ekim çalışmaları yapan üreticilerle de görüşerek sorunlarını dinleyip yerinde inceleme yaptı.

Çavuş’a ziyaretleri sırasında Bakanlık Müsteşarı Ozan Özuyanık, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve Veteriner Dairesi Müdürü Tunç Beyit eşik etti.