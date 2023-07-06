Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Uğur Yörük olayla ilgili bulguları aktardı.

Yörük 2 Temmuz 2023 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Gönyeli' de umumi bir yer olan Yalçın Park içerisinde, Lefkoşa'da sakin zanlı T.U'nun aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde M.A.D’nin burnuna elinde tutmakta olduğu cam soda şişesini vurmak suretiyle adı edilenin burun kemiğinin kırılmasına sebebiyet verip vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis zanlının tespit edilerek tutuklandığını yapılan muhacaret kontrolünde ülkede 5117 gün kaçak olarak bulunduğununda tespit edildiğini söyledi.

Polis zanlı aleyhine yürütülen soruşturmanın tamamlandığını ve davasında hazır olması maksadı ile uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının davasında hazır olması maksadı ile 20 günü aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.