Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Cemal Ramiz olguları aktardı.

Polis, 19 Ekim 2023 tarihinde saat 18:45 raddelerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından Girne- Dağyolu çemberinde gerçekleştirilen Narko-3 Operasyonunda Kamil Tosun’un tasarrufunda yaklaşık 8 ayrı paket halinde 250 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunarak emare alındığını söyledi.

Polis, tutuklanan zanlının aranan bir şahsın aracılığı ile uyuşturucu maddeyi Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, Beyarmudu Sınır Kapısı’ndan ülkeye soktuğunu ve aranan şahsın yönlendirmesi ile uyuşturucu maddeleri belirlenen noktalara bırakacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının bu iş karşılığında 250 Euro alacağını da itiraf ettiğini açıkladı.

Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini belirtti.

Zanlının itiraf nitelikli gönüllü ifade verdiğini kaydeden polis, mesele ile ilgili birçok ifade aldıklarını ve birçok ifade daha alacaklarını söyledi.

Zanlının uyuşturucuyu bırakacağı bölgeyle ilgili araştırma yaptıklarını kaydeden polis, çevre kamera kayıtlarının inceleneceğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, aranan bir şahıs olduğunu da belirterek, zanlının 8 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 8 daha süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.



