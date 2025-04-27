Cumhurbaşkanı Tatar açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Son dönemde yapılan anketler, Kıbrıs Türk Halkı’nın iki devletli çözüme verdiği desteğin güçlenerek arttığını bir kez daha göstermiştir. Halkımızın kararlı duruşu ve egemenliğine olan bağlılığı, her geçen gün daha da güçlenmekte, iki devletli çözüm yolunda sağlam adımlarla ilerlememize büyük katkı sağlamaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yürütmekte olduğumuz egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü zeminindeki yeni siyasetin, yapılan tüm anketlerde Halkımızdan %50’nin üzerinde destek aldığını görmek büyük bir onur ve gurur kaynağıdır. Dört yılı aşkın süre önce ortaya koyduğum ve büyük bir emek ve kararlılıkla yürütmekte olduğum bu yeni vizyon, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da en başından itibaren tam bir inançla desteklenmiştir. Bu amaç doğrultusunda, temsiliyet hakkımızın ve uluslararası alandaki katılımımızın Rum liderliği tarafından sistemli şekilde engellendiği her platformda, başta Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti’nin değerli yetkilileri özden gelen haklarımızın teyidinin ve temel insan haklarımızın çiğnenmesine yol açan izolasyon zulmünün sona ermesinin gerekliliğini yüksek sesle ve kararlılıkla dile getirmektedir.

Halkımızın desteğiyle sürdürdüğümüz bu onurlu mücadele, Kıbrıs Türkü Halkının uluslararası alanda verdiği varoluş mücadelesinin en güçlü ifadesidir. Bu mücadele, kendi devletine sahip çıkan bir Halkın, egemenliğini ve onurlu kimliğini koruma iradesinin dünyaya haykırılmasıdır. Kıbrıs meselesi bir iç mesele değildir; Kıbrıs Türk Halkı’nın, dünya sahnesinde hak ettiği yeri alma mücadelesidir.

50 yılı aşkın bir süredir her şekliyle denenmesine rağmen sürekli başarısız olan federasyon modelinin artık iflas ettiği açıkça görülmektedir. İki tarafta yapılan farklı farklı anketler, federasyon modeline hem Kıbrıs Türk Halkı hem de Rum halkı nezdinde verilen desteğin %25’in, hatta %20’nin altına düştüğünü göstermektedir. İki Halk da, geçmişin başarısız ezberlerine değil, ideolojik saplantıların bir yana bırakılacağı adil, gerçekçi ve kalıcı çözüm modellerine taraf olduğunu ortaya koymaktadır.

Bu tablo, Kıbrıs Türk Halkı’nın tüm kesimlerinin devletine sıkı sıkıya sarılması ve iki Devletli siyasete güçlü bir şekilde sahip çıkması gerektiğini göstermektedir. Bizler, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile tam bir eşgüdüm içinde, zaman ve mesafe tanımaksızın, bu siyasetin kökleşmesi ve daha da güçlenmesi için gece gündüz çalışmaktayız. Bugün, Türk Devletleri Teşkilatı’nda yer almamız, Anavatan Türkiye ve Can Azerbaycan başta olmak üzere kardeş devletlerle kurduğumuz yakın ilişkiler, bu yürüyüşün somut ve değerli sonuçlarıdır.

Halkımızın güveninden ve inancından aldığımız güçle, doğru bildiğimiz yolda emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz. Kıbrıs Türk Halkı, maruz kaldığı insanlık dışı izolasyona rağmen onurunu koruyarak, kendi Devletinin çatısı altında var olmayı başarmıştır. İzolasyon zulmü bir an önce sona ermelidir. Halkımızın uluslararası toplumda hak ettiği yeri alma zamanı çoktan gelmiştir.

Kıbrıs Adasının 1878’de İngiliz yönetimine devredilmesinden bu yana Kıbrıs Türk Halkı, kimliğini ve varlığını koruma uğruna büyük bedeller ödemiştir. 1974 Mutlu Barış Harekatı ile adaya gelen barış ve huzur ortamı, 50 yılı aşkın bir süredir Türk Silahlı Kuvvetleri’nin caydırıcı gücü sayesinde devam etmektedir. Bu kazanımlar, Halkımızın fedakarlığı ve Anavatan Türkiye’nin desteğiyle bugüne taşınmıştır.

Bugün adada yasaması, yürütmesi ve yargısıyla mevcut iki ayrı devlet olduğu gerçeği inkar edilemez. Biz de tıpkı Rum devleti gibi, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin hak ettiği uluslararası statüye kavuşması için mücadelemizi azimle sürdürüyoruz.

Kıbrıs Türk Halkı adil ve kalıcı bir uzlaşıdan yana olmakla birlikte, Rum boyunduruğu altına girmeyi asla kabul etmeyecektir. Geçmişte karşı tarafın iradesine teslim olmanın bedelini yaşayarak öğrenen Halkımız, bugün devletine daha sıkı sarılmaktadır.

Devletimize sahip çıkmak, büyük bedellerle kurulan bu kutsal emaneti daha ileriye taşımak, tarihi sorumluluğumuzdur. Buna karşı çıkanlar, 62 yıldır halkımızı her alanda engellemeye çalışan zihniyetle bir gelecek kurulması gerektiğini söylüyorlar. Ancak Kıbrıs Türk Halkı’nın duruşu nettir. Halkımız özden gelen haklarımız zemininde adil, gerçekçi ve kalıcı bir uzlaşıdan yanadır. İki tarafa, Kıbrıs Adasına ve bölgemize faydası olacak İşbirliklerine açığız; fakat bunları yaparken egemenliğimizden, devletimizden ve özgürlüğümüzden asla taviz vermeyeceğiz.

Kıbrıs Türk Halkı, bu adada özgürlüğünü, kimliğini ve devletini koruyarak var olmuştur. Bugün bu mücadelenin daha da büyüyerek dünyaya taşınması zamanıdır.”