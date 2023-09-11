Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ‘Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi’ konulu panel için ülkemize gelen Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, Türkiye Cumhuriyeti Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle KKTC’nin Türk Devletler Teşkilatı’na anayasal adıyla gözlemci statüsüyle üye olduğunu belirterek, “Bizim için önemli bir adım ve milattır. Devlet başkanları zirvesinde toplantılara davet ediliyoruz ve birçok kurumumuza işbirliği için davet geliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Dursun Oğuz’un geçen hafta Azerbaycan’da düzenlenen Türk Devletler Teşkilatı Afet ve Acil Durumlar Yönetimi Bakanlar Toplantısı’na katıldığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev’in toplantıda, ‘Azerbaycan’da KKTC bayrağının dalgalanacağını’ açıklamasının, tanınma yönündeki çalışmalara ivme kazandıracağını ifade etti.

Kıbrıs Türk tarafının, egemen eşitlik ve eşit statünün kabulüyle müzakere masasına oturacağını dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Avrupa Birliği içerisinde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile bağların koparılmak istendiğini, ancak bu duruma müsade edilmeyeceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı ve İslam İşbirliği Teşkilatı’da KKTC’nin hak ettiği şekilde yer aldığını aktardı.

KKTC’ye uygulanan ambargo ve kısıtlamaların kalkması, halka yapılan zulüm ve insan hakları ihlalinin sona ermesi gerektiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar,

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletlerin 77’nci Genel Kurul Toplantısında Kıbrıs Türkü’ne uygulanan ambargoların kalkması ve KKTC’nin tanınması yönünde çağrı yaptığını hatırlattı.

KKTC’nin statüsünün yükseltilmesi bağlamında çalışmaların sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Doğu Akdeniz’de Türk Dünyasının temsilcisiyiz. 40 yıldan beridir izlediğimiz politikadan geri adım atılmaycak. Kıbrıs Türkü’nün, özgürlük ve varoluşu için büyük mücadele verildi. Milli siyasetimiz iki eşit ayrı egemen devlettir. Kıbrıs, Türk’ün davasıdır” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallılar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası entegrasyonu içindeki yeri ve önemi konulu panel için KKTC’ye geldiğini söyledi.



Binali Yıldırım, KKTC’nin, Türkiye yanındaki diğer devletlerin de muhatap aldığı resmi çalışma yapılan platforma girdiğini belirterek, ambargo ve izolasyonların kaldırılması için önemli bir adım olduğunu vurguladı.

KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı üyesi olmasında Türkiye Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük çabalar gösterdiğini anlatan Binali Yıldırım, İzolasyonlara karşı kazanım elde edildiğini ifade etti.

KKTC’nin, Türk Devletleri Teşkilatına alınmasıyla, Türk Devletlerinin Orta Asya ve Kafkaslar’dan sonra Doğu Akdeniz’e açılan bir kapısı olduğunu anlatan Binali Yıldırım, tüm devletlerin bu durumun kıymetinin farkında olduğunu kaydetti.

Kıbrıs’ta iki devletin tek çıkar yol olduğuna dikkat çeken Binali Yıldırım, Pile-Yiğitler yol çalışmasında yaşananların meselenin önemini ortaya çıkardığını vurguladı.

Binali Yıldırım, KKTC’de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını iletti.