Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anayasal ismiyle Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üyeliğinin milat niteliğinde olduğunu dile getirdi.

TDT ile KKTC’nin yeni bir potansiyel yakaladığını dile getiren Tatar, farklı işbirlikleriyle farklı alanlarda Türk dünyasının oluşturduğu çatı içinde yerlerini alacakların kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Dünyası Entegrasyonu İçindeki Yeri ve Önemi” konulu panelde konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği’nin katkılarıyla bugün Concorde Tower’da başlayan panelin açılış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ak Parti Başkan Vekili, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, yaptı.

-“Çünkü biz büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kritik bir zamanda böyle önemli bir toplantıyı düzenleyen herkese teşekkür etti.

Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliği eşit uluslararası statüsü ve bir devlet olarak tanınma anlamında çok mücadele verdiğini, izolasyon ve ambargoların halka zulüm niteliğinde olduğunu ancak halkın pes etmeyeceğini söyleyen Tatar, “Çünkü biz büyük Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız” dedi.

Tatar, Türk devletlerinin Sovyet Birliği’nden ayrılarak bağımsızlığına kavuşmasıyla Türkiye Cumhuriyeti’nin liderliğinin daha da pekiştiğini söyledi.

Crans Montana sürecinde sıfır asker sıfır garanti noktasına kadar gelindiğini söyleyen Tatar, o dönemde Kıbrıs meselesinin o şekilde halledileceği ve Kıbrıs Türkünün dünyayla kucaklaşacağının söylendiğini belirtti.

“Biz dünyayla değil Türk dünyasıyla kucaklaşmayı elbette tercih ediyoruz” diyen Tatar, Kıbrıslı Türklerin şehitleri, acıları, göçleri ile verdiği mücadelenin sonunda bağımsız bir halk olarak kendi geleceği ve devletiyle var olduğunu ifade etti.

-“TDT üyeliği milat niteliğinde”

Türk Devletleri Teşkilatı’na (TDT) gözlemci üyeliğin milat niteliğinde olduğunu dile getiren Tatar, üyelik sürecini anlattı.

Perde arkasında Türk devletlerini bu karardan yıldırmaya çalışanlar olduğunu söyleyen Tatar, bu kararla Kıbrıs Türkünün yeni bir yolculuğa adım atacağının bilindiğini bu nedenle diplomatik çalışmalarla engellemeler yapılmaya çalışıldığını ancak başta Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gayretleriyle KKTC’nin Anayasal adıyla TDT’ye gözlemci üye olduğunu vurguladı.

Tatar, bunu önemsemeyenler olabileceğinin onların dünya ve ufkunun başka yerlerde olduğunu ancak başka yerlerden iyi haberler gelmediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, hala daha federal temelde bir anlaşmayla toplumu sıfır asker sıfır garantiye götürmeye niyetli zihniyete karşı milli duruşu sonuna kadar korumanın bahtiyarlığı içinde olduklarını söyledi.

-“Halkın direk uçuşlara hakkı var”

Ercan Havalimanı’nı gibi bir havalimanı olan bir halkın direk uçuşlara da hakkı olduğunu dile getiren Tatar, halkı, tecritle dünyadan koparmaya çalışan zihniyete kuşkuyla bakmanın doğal olduğunu belirtti.

Kıbrıs Türk halkının her zaman egemen eşitliğini haykıran bir halk olduğunu, adanın Osmanlı ve Türk adası olduğunu dile getiren Tatar, Kıbrıs meselesinin 60 yıldır halledilmediğin buna rağmen federasyon savunanlar bulunduğunu ancak asla böyle bir oyuna gelmeyeceklerini ifade etti.

“Biz büyük Türk milletinin bir parçasıyız” diyen Tatar, TDT’nin kuruluş sürecine değinerek, KKTC’nin oraya entegrasyonu ile KKTC’nin ayakları üzerinde durma potansiyeline erişmesinin bahtiyarlığı içinde olduklarını ifade etti.

Tatar, KKTC’nin tüm sektörleri, altyapı ve insan kaynaklarıyla büyümeye devam ettiğini söyledi.

Tüm Türk dünyasının selamlayan Tatar, dünyaya KKTC’nin Türk dünyasının bir parçası olduğu mesajını verdi.

TDT ile KKTC’nin yeni bir potansiyel yakaladığını dile getiren Tatar, farklı işbirlikleriyle farklı alanlarda Türk dünyasının oluşturduğu çatı içinde yerlerini alacakların kaydetti.

Tatar, bu entegrasyon süreçlerinde ekonomik faaliyetlerde girişimci, iş yapabilen başarılı iş insanlarının yapıyı güçlendirerek ileri taşıyacaklarından şüphesi olmadığını belirtti.

Ahmet Yesevi Üniversitesi’nin adını aldığı Ahmet Yesevi’nin 1200’lü yıllarda yaşayan bir dahi olduğunu belirten Tatar, üniversitenin aydın kişiler yetiştiğini söyleyerek, “iyi ki varsınız” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, tüm Türk dünyasına selamlarını ileterek konuşmasını tamamladı.