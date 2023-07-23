Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın açıklaması şöyle:

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, 8 Ocak 1937 tarihinde, Hasan Rıza Soyak'a, kendisi için ne denli büyük önem taşıdığını vurguladığı Hatay’ın, Anavatan Türkiye topraklarına katılmasının bugün 84’üncü yılı…

Hatay ve Suriye cephesinde üç defa görev yapan, Harp Akademisi'nden kurmay yüzbaşı olarak Şam’da bulunan ve Hatay’ın hem tarihsel hem de stratejik önemini en iyi bilen Atatürk’ün büyük çabaları sonucu Anavatan’a katılan Hatay, medeniyetin en kadim şehirlerinden biri olarak aradan geçen onlarca yılda Türkiye’nin en güzide şehirlerinden biri olmuştur.

6 Şubat tarihinde meydana gelen ve on binlerce insanımızı yitirdiğimiz asrın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Hatay, inanıyorum ki Türk insanının yardımseverliği, Türkiye Devleti’nin imkân ve kabiliyetleriyle en kısa süre içerisinden eski haline kavuşacaktır.

Türkiye Yüzyılı’nda, Anavatanımızın; küresel bir aktör olarak elde ettiği başarılarının, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne de önemli, olumlu yansımaları olacağının altını bir kere daha çizerken, Hatay’ın Anavatan Türkiye’ye katılmasına emek veren herkesi şükranla yad ediyorum…