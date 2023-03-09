Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, prostat kanserinde erken tanı için 50 yaş ve üzeri erkeklerin düzenli bir şekilde muayene olmasının önemine dikkat çekti. Erken tanının hayat kurtardığını ifade eden Tatar, prostat kanserinin tedavi edilebilir olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kanser konusunda büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan Kanser Hastalarına Yardım Derneği başkanı ve üyelerine teşekkür etti, bu çalışmalara, elinden gelen desteği vermeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de, “Prostat Kanseri Farkındalık Ayı” ve derneğin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gerek Covid-19 sürecinde gerekse yaşanan deprem felaketinde ilaca erişilebilirlik konusunda yaşanan sıkıntıları da dile getiren Kocaismail, her zaman ve her durumda yanlarında olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile eşi Sibel Tatar’a teşekkürlerini sundu.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın eşi Sibel Tatar ve Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.