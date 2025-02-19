Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, etkinlikte yaptığı konuşmada Yenierenköy ve Dipkarpaz halkıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluğu dile getirerek, etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, bölgeyi olumsuz etkileyen dolu yağışından ötürü yaşanan mağduriyetin giderilmesinin takipçisi olacağını vurguladı.



Kültür, sanat ve gelenekleri yaşatmak için yapılan etkinliklerin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, özden gelen müktesep haklarıyla ayrı bir halk olan Kıbrıs Türkü’nün, manevi ve milli değerlerine sahip çıkarak mücadelesini sürdürdüğüne işaret etti.



Kıbrıs Türkü’nün kültürünü, sanatını, milli ve manevi değerlerini gelecek kuşaklara aktarmanın en büyük sorumluluk olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu amaç için yapılan çalışmaların önemli ve değerli olduğunu vurguladı.



Cumhurbaşkanı Tatar, Yenierenköy ve Karpaz bölgesinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin en güzel bölgelerinden biri olduğunu belirterek, bölgeyi geliştirip kalkındırmanın devletin görevi olduğunu söyledi.



Karpaz’da geçen gün eşeklerin öldürülmesinden dolayı duyduğu üzüntüyü ifade eden Tatar, eşeklerle ilgili yapılan çalışmalar ve düzenlemelere dikkat çekerek, gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.