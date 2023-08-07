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Yaşanan kazada yaşamını yitiren kardeşlerimize şahsım ve halkım adına rahmet dileklerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

Temennim can kaybının daha fazla artmaması, yaralananların en kısa zamanda sağlıklarına kavuşmasıdır.

“İslam İşbirliği Teşkilatı’nda birlikte yer aldığımız dost ve kardeş ülke Pakistan ’ın Navabşah kenti yakınlarında bir yolcu treninin raydan çıkması sonucu en az 30 kişi yaşamını yitirdiğini, 90'dan fazla kişinin yaralandığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Kazada yaşamını yitirenlere rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Tatar’ın mesajı şöyle:

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