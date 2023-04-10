Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, belediye reformundan sonra Yenierenköy ve Dipkarpaz’ın birleştiğini belirterek, Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar tarihi, turizm potansiyeli ve doğasıyla bölgenin, KKTC’nin en güzel yerleşim yerlerinden olduğunu dile getirerek belediye reformundan sonra daha istikrarlı bir şekilde çalışıp bölge halkına hizmet verilebileceğini vurguladı.

Bölge halkına hizmet vermek amacıyla ekonomik yapının, umut verici bir noktaya geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bundan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, su ve elektrik projesiyle kesintisiz bir şekilde halka hizmet sunulacağını ve böylece turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini dile getirdi. Bölgenin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, belediye hizmetlerinin önemli olduğunu sözlerine ekleyerek;

“Bu bölgede yıllar içerisinde büyük hizmetler vereceğinize olan inancım tamdır. Sizinle görev yapan belediye meclis üyeleri ve personeline de teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da konuşmasında, desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek kendisine yapılan ziyaretten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu ve belediyenin, bölgede yaptığı faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.