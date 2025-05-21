Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Cumhurbaşkanlığı Engelliler Komitesi’nin önerisiyle, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sibel Tatar’ın öncülüğünde hayata geçirilmesi hedeflenen “Tekerlekli Sandalye Dans Sporu” projesi ele alındı.

Görüşmede ayrıca, projenin geniş kitlelere ulaşabilmesi ve toplumun her kesimine dokunabilmesi adına, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği üyelerinin de projede yer alacağı ifade edildi.

Sibel Tatar, konuyla ilgili yaptığı konuşmada, projenin hayata geçirilmesinin birçok engelli bireye ışık tutacağına olan inancını dile getirerek, tekerlekli sandalyedeki çocuklara ve gençlere dans öğreterek onları hayata bağlayan ve engelli bireyler için örnek teşkil eden Yeliz Güllü’ye, projeye sağlayacağı katkılardan dolayı teşekkür etti.