Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Gündem Kıbrıs Web TV'de katıldığı programda yaptığı açıklamalar, Rum Basınında geniş yankı uyandırdı.

Rum gazeteleri haberi ön sayfalarından görürken, Rum televizyonları da bu açıklamaları haberlerinde birinci sıradan izleyicilerine aktardı.

İşte Rum basınında öne çıkan başlıklar:

Sigmalive: Ersin Tatar: “Türkiye politikasını değiştirirse, istifa ederim. Böyle doğdum, böyle öleceğim”

Philenews: Tatar: “Eğer Türkiye politika değiştirirse, istifa ederim”... Ersin Tatar, Türkiye’nin 14 Mayıs’tan sonra Kıbrıs sorunundaki politikasını değiştirmesi halinde, istifa ederek ailesine ait televizyon kanalına geri döneceğini açıkladı.

Politisnews: Tatar: “Eğer Türkiye seçimlerden sonra Kıbrıs sorunundaki politikasını değiştirirse, istifa edeceğim. Böyle doğdum, böyle öleceğim. Bende ‘zig-zag’ olmaz” dedi.

Kathimerini: Tatar: “Türkiye Kıbrıs sorununda politika değiştirirse, istifa edeceğim”

Reporter: Tatar, Türkiye’nin Kıbrıs sorununda tutum değiştirme olasılığı olursa, istifa edeceği konusunda uyardı

Alfanews: Tatar, Ankara’nın Kıbrıs sorununda politika değiştirmesi halinde istifa edeceğini söyledi. Ersin Tatar, Ankara’nın Kıbrıs konusundaki politikasının 14 Mayıs seçimlerinden sonra değişmesi halinde istifa etmekle tehdit etti.

Offsite: Tatar, “Türkiye’nin seçimlerden sonra politika değiştirmesi halinde istifa edeceğim” dedi ancak Türkiye’nin Kıbrıs sorunundaki politikasının bu saatten sonra değişeceğini düşünmediğini ifade etti.