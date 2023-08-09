Türkiye Cumhuriyeti Heyetine Kültür ve Turizm Bakanlığı Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Heyetine ise Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı Müsteşarı Serhan Aktunç’un başkanlık edecekleri TC-KKTC Kültür ve Turizm Ortak Çalışma Grubu 1. Toplantısı’nın ardından alınacak kararlar, iki taraf arasında imzalanacak protokolle basınla paylaşılacak.

Protokol İmza Töreni, 9 Ağustos Çarşamba (Bugün) saat 16.00’da, Lefkoşa Concorde Otel’de gerçekleştirilecek.