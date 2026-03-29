Toplumcu Demokrasi Partisi’nin (TDP) 9. Olağanüstü Kurultayı, Genel Sekreter Nevzat Özkunt’un konuşmasıyla başladı.

Kurultayın açılışında konuşan Özkunt, TDP’nin zor dönemlerden geçmesine rağmen toplumsal mücadeledeki yerini kaybetmeden bugünlere geldiğini vurguladı.

“Bu parti geçmişte büyük mücadeleler verdi, ilkelerinden sapmadan her zaman kavganın en önünde yer aldı” diyen Özkunt, ülkede yeni bir dönemin başladığını belirterek, “Yolsuzluğun başını alıp gittiği bu ülkede yarınlara güçlü bir TDP damga vuracaktır” ifadelerini kullandı.

Özkunt, partinin kararlılıkla yoluna devam edeceğini belirterek, “Halkımızın bize duyduğu güveni büyüterek şeffaflığı birlikte inşa edeceğiz. Umutsuzluğun değil umudun hâkim olduğu bir gelecek kuracağız. Yolumuz açık, mücadelemiz onurlu, hedefimiz aydınlık yarınlardır” dedi.

Kurultayda ilk olarak divan oluşturulurken, TDP Parti Meclisi Üyesi Avukat Ayşe Öztabay, açılışı yapmak üzere Genel Sekreter Nevzat Özkunt’u kürsüye davet etti.

Yapılan oylama sonucunda kurultayın Divan Başkanlığı’na Cemal Özyiğit, Başkan Yardımcılığı’na ise Olgu Tansuğ getirildi.