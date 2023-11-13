Kazanın detayları ile ilgili polisten açıklama yapıldı. Berkal VOLKAN ve Nurettin ULVİ'nin tedavileri halen sürüyor..

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

13.11.2023 tarihinde, 06:30-06:50 saatleri arasında, Lefkoşa-Girne Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında, kimliği meçhul sürücü yönetimindeki meçhul plakalı araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada güney istikametine doğru seyretmekte olan Berkal VOLKAN (E-36) ve Nurettin ULVİ (E-46)’nin kullanımlarındaki bisikletlerin arka kısmına, muhtemelen aracının sol ön kısmı ile çarptıktan sonra durmayıp, kaza yerinde isim ve adres vermeden ayrılmıştır.

Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüleri Berkal VOLKAN ve Nurettin ULVİ, kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavileri halen sürüyor. Kazaya methaldar araç sürücüsünün tespit edilmesi için soruşturma devam etmektedir.