Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

28.08.2023 tarihinde, saat 07.00 sıralarında, Boğazköy - Gönyeli Anayolunun 5-6 km’leri arasında, Safinaz KÜÇÜKOĞLU (K-38) yönetimindeki NZ 586 plakalı araç ile Gönyeli istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Burhan GÜL (E-29) yönetimindeki KV 460 plakalı araç ile çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan her iki araç sürücüsü ile KV 460 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Mehmet GÜL (E-35), Pako MABİNGA (E-24) ve Raju AHMMED (E-24) kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.