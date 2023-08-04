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04.08.2023 tarihinde, saat 09:30 sıralarında, Lefkoşa’da Bedrettin Demirel Caddesi üzerinde, Buse KARAEL (K-21), yönetimindeki RE 664 plakalı salon araç ile doğu istikametine doğru seyrettiği sırada Sağlık Bakanlığı önlerine geldiğinde, yolun kuzey kısmından güney kısmına yaya olarak geçmeye çalışan Seher GÜMÜŞ (K-27)’e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Seher GÜMÜŞ kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.

Kaza yla ilgili polisten verilen bilgi şu şekilde:

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