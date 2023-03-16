Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

16.03.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Ali Rıza Efendi Caddesi üzerinde, Hatice KARTAL (K-45) yönetimindeki KU 645 plakalı salon araç ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu o esnada cadde üzerinde yolu karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya Arda GÜLEÇ (E-23)’a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Arda GÜLEÇ, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.