Kutlamalar, Teknecik Elektrik Santrali’ndeki atölyelerin önünde yapılarak yıllardır sürdürülen gelenek bu yıl da yaşatıldı. Etkinliğe KIB-TEK Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ile KIB-TEK Genel Müdürü Dalman Aydın da katıldı.

Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Uzun ve Genel Müdür Dalman Aydın, santral bünyesindeki tüm atölyeleri tek tek dolaşarak çalışanlarla bir araya geldi. Yılda iki kez gerçekleştirilen genel bakım sürecinde gösterilen özveri ve emeğin vurgulandığı buluşmada, çalışanlarla sohbet edilerek teşekkür edildi.

KIB-TEK yetkilileri, bu tür geleneksel etkinliklerin kurum içi dayanışmayı ve motivasyonu güçlendirdiğini belirterek, Teknecik Elektrik Santrali’nde emek veren tüm personele katkılarından dolayı teşekkür etti.