Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde 132 paydaş kurumla birlikte eski Ercan Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KKTC bu sabah saatlerinden itibaren ziyaretçi akınına uğradı. Özellikle çocuklar teknoloji stantlarının önünde anı fotoğrafı çektirerek bu günü ölümsüzleştirdi.

- Gökyüzünde ay yıldız

Türk Yıldızları, TEKNOFEST KKTC'nin son gününde gökyüzünde tüm Kıbrıs Adası'ndan görülebilen ay yıldız oluşturdu.

Festivalin son gününde gösteri uçuşu gerçekleştiren Türk Yıldızları, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı. Uçakların gökyüzüne ay ve yıldız çizmesi katılımcılar tarafından büyük bir merakla takip edilirken, sahneden Türk bayrağının tarih boyunca taşıdığı anlamı anlatan "Bu Bayrak" şiiri okundu.

Festivale katılan binlerce katılımcı bu anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

-116 stant kuruldu

TEKNOFEST KKTC'de yer alan 116 stantta teknoloji temalı etkinlikler yapılıyor.

Festival kapsamında yerli ve milli hava araçlarıyla uçuş gösterileri, teknoloji yarışmaları, atölye çalışmaları, sergiler, planetaryum film gösterimleri, simülasyon deneyim alanları, uçuş etkinlikleri, bilim gösterileri, söyleşiler ve daha birçok aktivite ziyaretçilerini bekliyor.

-Kapanışı TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yapacak

KKTC’ye dün günübirlik ziyaret yapan TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST KKTC ödül törenine katılmıştı.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise bugün saat 13.00'te TEKNOFEST KKTC'nin kapanış töreninde yer alacak.