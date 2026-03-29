Tel-Sen Genel Sekreteri Ömer Gedik yazılı açıklamasında sonuç alıncaya kadar grevi kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Hükümetin olası bir grev yasağı girişimi karşısında yasağı tanımayacaklarını ve sivil itaatsizlik haklarını kullanacaklarını belirten Gedik, "Bu bir ekonomik paket değildir. Bu, topluma ve emeğimize kilit vurma planıdır. 'Önlem' adı altında sunulan bu düzenlemelerin gerçekte ne olduğu ortadadır. Bu paket, halkı yoksullaştırma ve yok sayma paketidir." iddiasında bulundu.

Yarın saat 09.00’da Lefkoşa Dereboyu’nda “Citroen Işıkları” olarak bilinen noktada toplanarak Meclis’e yürüyyeceklerni belirten Gedik, tüm üyelerine katılım çağrısı yaptı ve Lefkoşa dışından katılacak üyeleri için otobüsler kaldırılacağını ifade etti.