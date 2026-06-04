Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren Polis memuru Doğukan Can, olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, zanlının 2026 yılının Ocak ayı içerisinde Lefkoşa’da satış elemanı olarak çalıştığı telefon mağazasına ait 2 adet, her biri 4 bin euro değerindeki iPhone 17 Pro marka cep telefonunu farklı günlerde Lefkoşa’daki bir iş yerine 1550’şer dolar karşılığında sattığının tespit edildiğini söyledi.

Polis, ilk şikâyetin Mağusa Polis Müdürlüğü’ne yapıldığını, konunun 4 Mayıs tarihinde Lefkoşa Adli Şube’ye sevk edildiğini belirtti. Şikâyetin ardından iş yeri sahibi A.G.’nin şubeye davet edilerek ifade verdiğini kaydeden polis, yapılan ek soruşturmada iş yerinden toplam 10 adet cep telefonunun çalındığının belirlendiğini açıkladı.

Çalınan telefonların IMEI numaralarının temin edildiğini ve kullanım durumlarının tespiti amacıyla telefon şirketlerine yazı yazıldığını ifade eden polis, soruşturma kapsamında aranan şahıs ilan edilen zanlının 28 Mayıs tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmaya çalıştığı sırada tespit edilerek tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının daha önce iki kez mahkemeye çıkarıldığını ve toplam 6 gün ek tutukluluk süresi alındığını belirterek, bu süre içerisinde zanlının 2’si Gazimağusa’da, 4’ü ise Lefkoşa’da olmak üzere toplam 6 cep telefonunu 3 ayrı iş yerine sattığının belirlendiğini kaydetti.

Zanlının satış sırasında imzaladığı belgelerin emare olarak alındığını ve olay anlarına ait kamera görüntülerinin de tespit edildiğini ifade eden polis, 6 gün içerisinde 16 kişiden ifade alındığını, imzalı belgelerin incelemeye gönderildiğini ve halen 4 adet telefonun arandığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, zanlının 5 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.