Mahkemede olguları aktaran Mali Şube’de görevli polis memuru zanlıların komisyon karşılığında 21 Nisan-5 Mayıs 2026 tarihleri arasında Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir sigorta şirketi üzerinden 25 kişinin kredi kartı bilgilerini kullanarak henüz tespit edilemeyen sayıda sahte ferdi kaza sigortası hazırladıklarını söyledi.

Polis, zanlıların mail order sistemi ve sanal POS cihazı üzerinden sigorta bedeli adı altında toplam 5 milyon 700 bin TL’yi çeşitli bankalara aktardıklarını ve tasarruflarına geçirdiklerini açıkladı. Zanlıların 2 Haziran tarihinde tutuklandığını belirten polis, işlenen suçlarla bağlantılı olarak sigorta şirketi direktörü olan V.B.E.’nin de tutuklandığını ifade etti.

Polis, zanlıların ile birlikte hareket ettiğini, tasarrufunda bulunan cep telefonunun emare olarak alındığını kaydetti. İş yerinde yapılan aramada ise bir adet cep telefonu, bilgisayar ve çok sayıda evraka emare olarak el konulduğu belirtildi.

Soruşturmanın sürdüğünü kaydeden polis, adına sahte poliçe düzenlenen kişilerin tespit edilerek ifadelerinin alınacağını, ayrıca emare alınan dijital materyal ve belgelerin inceleneceğini söyledi. Polis, zanlının soruşturma kapsamında ilk etapta bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının bir gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.