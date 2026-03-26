Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru M.A., 25 Mart 2026 tarihinde saat 17.30 sıralarında Yenikent Metehan Şehit Arsaları’nda devriye görevinde oldukları sırada FF 106 plakalı aracın şüpheli bir şekilde saklı durduğunu fark ettiklerini belirtti. Polis, araçta şoför koltuğunda A.U.G., yolcu koltuğunda ise S.A.’nın bulunduğunu tespit ettiklerini kaydetti.

Araçta yapılan kontrolde, plastik kutu içerisinde dört ayrı naylon parçada yaklaşık 8 gram methanfetamin, altı ayrı şeffaf naylonda toplam yaklaşık 7 gram hintkeneviri, uyuşturucu kalıntılı gri renk hassas terazi ve cam pipo ile karışık tütün halinde yaklaşık 100 miligram hintkeneviri ele geçirildi.

Polis, S.A.’nın sorgusunda henüz tespit edilemeyen bir şahıs tarafından sosyal medya uygulaması Telegram üzerinden 13,5 gram hintkeneviri ve 10 gram methanfetaminin Güney Kıbrıs’tan ithal edildiğini beyan ettiğini açıkladı. Ayrıca A.U.G.’nin Göçmenköy’deki ikametgahında yapılan aramada 1 cam pipo, 1 gri renk öğütücü ve yaklaşık 1 gram hintkeneviri ele geçirildi.

Soruşturmanın yeni başladığı ve ele geçirilen maddelerin analize gönderileceği belirtilirken, polis zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlıların bir gün süreyle tutuklu kalmasına karar verdi.