Daireden yapılan yazılı açıklamada, 30 Nisan sonu itibarıyle hesapları kapatılmayan ve açık hesapları bulunan abonelerin, ses, data ve internet hizmetlerinin bilgisayar aracılığıyla kesileceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, Mayıs 2022 sonu itibarıyle daireye 12 fatura dönemi üzeri borcu olan tüm abonelerin hatları ve aboneliklerinin iptal edileceği uyarısında bulunuldu.

Daire açıklamasında, bu durumda olan abonelerin mağdur olmaması için en yakın Telekomünikasyon Dairesi muhasebe gişelerine veya anlaşmalı bankalara başvurarak, borçlarını kapatmaları istendi.