Girne’de faaliyet gösteren bir kulüp içerisinde meydana gelen 'Vahim Zarar' meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.F. yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Naşit Akmansel, 27 Mayıs 2023 tarihinde saat 01.30 raddelerinde Girne’de faaliyet gösteren bir kulüp içerisinde, Girne’de sakin B.F'nin kız arkadaşına soru sorduğu gerekçesiyle müşteki Ö.D’nin gizlice arkasından gelip, yüzünün sol yanak kısmına yumruk vurmak suretiyle adı edilenin çene kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı.

Polis mesele ile ilgili olarak zanlının yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını müştekinin Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Cerrahi servisinde müşahede altına alındığını ve tedavisinin devam ettiğini belirterek, soruşturmanın henüz daha tamamlanmadığını belirtti.

Akmansel, zanlının 11 Mart 2023 tarihinde Girne’de meydana gelen ‘Yaralama’ ve ‘Ciddi Darp’ olayını gerçekleştirdiğini, tutuklandığını ve soruşturmanın ardından teminatla serbest kaldığını söyledi.

Zanlının 3 ay arayla yine vukuat işlendiğini ifade eden Akmansel, serbest yargılanması halinde benzer suçlar işleyebileceğini veya yargılamadan kaçabileceğini ifade etti.

Akmansel, üniversite öğrencisi olan zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul ederek, zanlıyı 25 günü aşmayacak şekilde cezaevine gönderdi.