Yürütülen hızlı ve titiz soruşturma sonucunda, saldırıyı gerçekleştirmek amacıyla KKTC’ye gönderilen şahsın İ.B (E-32) olduğu ve Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir otelde konakladığı belirlendi.

Polis ekipleri, tespit üzerine otelde düzenledikleri operasyonla zanlıyı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının odasında yapılan aramada, biri namluda hazır halde olmak üzere toplam 9 mermi ile birlikte bir adet kanunsuz tabanca ele geçirildi.

Zanlı, yargılanmak üzere bugün Lefkoşa Kaza Mahkemesine getirilecek.