Genel Kurul toplantısı, açılış ve saygı duruşu ile başlayıp, Başkanlık Divanı’nın oluşturulması ile devam etti.

Divan Başkanlığına Erol Atakan, Divan Başkan Yardımcılığına Pınar Başman Süren ve divan sekreterliklerine de İzzet Adiloğlu ve Nilay Onbaşı Üresin getirildi.

Genel Kurul, Oda Başkanı Turgay Deniz’in Genel Kurul’a hitabıyla devam etti.

Oda Başkanı Deniz “Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak biz, hükümette veya muhalefette olsunlar siyasi kadrolarımızla iyi ilişkiler içinde olmayı, diyaloğu her durumda sürdürmeyi, yapıcı görüş ve önerilerde bulunmayı, raporlar hazırlayarak yapısal sorunlarımıza bilimsel yaklaşımlar geliştirmeyi önemsiyoruz. Son bir yılımız çeşitli sorunlarla dolu geçse de Kıbrıs Türk Ticaret Odası bakımından verimli bir yılı geride bıraktığımızı düşünüyorum” dedi

Deniz konuşmasına şöyle devam etti:

“Geçen bir yıl içinde en önemli kazanımlarımızdan birisi, odamızın Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği’ne gözlemci üye olarak kabul edilmesi olmuştur. Bu çatı altında düzenlenen toplantılara iyi bir kapasite ile katıldık ve katılmaya devam edeceğiz. Bize uygulanan ambargolar dikkate alındığı zaman bu çatı altında sürdürmekte olduğumuz faaliyetlere ağırlık vermenin önemi daha iyi anlaşılır olacaktır sanırım. Bu ilişkiyi verimli bir hale getirmek için üzerimize düşeni yapmakta kararlıyız.

Bu dönemde gururla andığım konulardan bir diğeri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere Türkiye’deki ticaret ve sanayi odaları ile ilişkilerimizde sağladığımız ilerlemedir

Türkiye’deki muhataplarımızla birlikte dış pazarlara ulaşım konusunda ortak çalışmaları sürdürmekteyiz. Odamız bünyesinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin iş birliği ve desteğiyle kurmuş olduğumuz İhracat Geliştirme Merkezi ile dış pazarlara erişim girişimlerimiz daha verimli ve etkin olacaktır.

Yeşil Hat ticareti ile ilgili çalışmalarımızı istikrarlı olarak devam ettireceğiz. Önümüze bazı hedefler de koyduk. Tescilli hellim ürünlerimizi Avrupa pazarına ulaştırmak bu hedeflerimizden biridir. Yeşil Hat ticaretini geliştirme konusunda Kıbrıs Rum Ticaret ve Sanayi Odası ve Avrupa Birliği ile birlikte çalışıyoruz. Önümüzdeki dönemde de AB ve Güney’deki muhatabımız KEBE ile çalışmalarımıza bu yönde devam edeceğiz.”

Oda Başkanı Deniz , “Bütünlüklü ekonomik anlayışla 3 yıllık orta vadeli bir program hazırladık ve bunu ilgili kesimlerle paylaştık. Enerji konusunda KKTC Güncel Elektrik Üretim Durumu ve Enterkonnekte Bağlantı Seçenekleri konulu bir rapor hazırladık bunu kamuoyu ile paylaştık. Bazı önerilerimizin yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduk. Özellikle Sosyal Sigorta prim desteği pek çok işletmemiz için adeta 'can suyu' niteliğindedir. Prim desteği hem işletmelerimizi hem de istihdamı koruma konusunda önemli bir destektir.

Kamu mesai saatlerinde bir iyileşme sağlanmış olmakla birlikte özel sektör ile kamu çalışma saatlerinin uyumlaştığını söyleyemeyiz. Kaldı ki gümrükler ve limanlar başta olmak üzere çalışma düzeninde yaşanan aksaklıklar, işletmelerin verimliliğini doğrudan ve olumsuz şekilde etkiliyor.’’ dedi. Eğitim sistemine de değinen Deniz ‘Bugünkü eğitim ve sağlık sistemlerimiz sürdürülemez. İnsanlarımızın sağlık harcamaları içinde çok küçük bir paya sahip olan ilaç yardımını düzenli olarak almalarını sağlayacak bir sistem bile kuramamış olmamız kabul edilemez. Dar gelirli ailelerimizin çocuklarını özel okullarda eğitmek için katlandıkları sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Eğitim ve sağlık sistemlerimizi köklü bir şekilde değiştirmek ve hemen iyileştirmek zorundayız.” dedi.

Oda Başkanı’nın konuşması ardından protokol konuşmaları yapıldı. Protokol konuşmaları kapsamında Mersin Deniz Ticaret Odası Başkanı-TOBB Yönetim Kurulu Üyesi-Türkiye-KKTC Odası Formu Eş Başkanı M. Cihat Lokmanoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ana Muhalefet CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Cumhurbaşkanı Ersin R. Tatar Genel Kurul’a hitap etti.

Genel Kurul toplantısı, 59’ncu Dönem Faaliyet Raporu ve 59’ncu Dönem Mali Rapor’nun takdim edilerek aklanması ile devam etti. Oda murakıbı olarak belirtilen süre içerisinde başvuru yapan tek şirket olan D. K. Deniz & Co. tayin edildi.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası, 60. Olağan Genel Kurulu dilek ve temenniler ile sona erdi.