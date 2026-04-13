Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Yönetim Kurulu Üyesi Omaç Cin, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sendikaların gerçekleştirdiği genel grevinden dolayı üzüntü içerisinde olduğunu ifade ederek, “Kimse bu ülkenin insanı olduğunu unutmasın. Eylem yapabiliriz ancak belirli bir çizgide durmaya da özen gösterelim. Bu olaylar bitecek ve yine herkes karşı karşıya kalacak. Buna dikkat edelim üzücü olaylara şahit oluyoruz” dedi.

“Kar topu yuvarlanarak yıl sonuna çığ gibi gelecek”

Hayat pahalılığı düzenlemesi ile ilgili konuşan Cin, “Hükümetin mali kaynak yetersizliğinin üzerine bir de bu savaş gelince böyle bir düzenleme yapılmak istendi. Böyle bir düzenleme şu an için bütçeyi rahatlatacak olabilir ancak yıl sonuna ötelenmiş olan yükler çok daha fazla olacaktır. Özel sektör olarak da aynı endişeyi yaşıyoruz. 3 aylık verilecek hayat pahalılığı maaşlara yansıyacak ama 9 ay sonra yıl sonu geldiğinde bu kez hem bu yılın hem de 1 ocaktaki artışlar yansıyacak. Devletin bir de 13. Maaş ödemesi olacak. Dolayısıyla bu hiç olabilecek bir uygulama değildir. Kar topu yuvarlanarak yıl sonuna çığ gibi gelecek. Biraz sıkıntı çekilerek 6 ayda bir vermek daha doğru olacaktır” diye konuştu.

“Munzam karşılığı krediler yeniden devreye alınabilir”

Konuşmasının devamında Cin, “Kaynak gerektirmeden yapılacak şeyler vardır. Küçük işletmelerin hacimlerinin daralmasından dolayı ciddi kayıplar söz konusudur. Munzam karşılığı krediler yeniden devreye alınabilir. Yerel üretimin içerde tüketimini artırabilirler ve bu teşvik edilebilir. Kıbrıs küçük bir adadır geleneksel özelliklere sahiptir. Güney Kıbrıs bunu çok kullanıyor. Geleneksel turizme de eğilirsek ve yerel üretimleri de buralarda kullanabilirsek çok daha etili olur diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“Dünyada üretim ve hammadde maliyetleri artmaya başladı”

Cin, “Savaştan dolayı petrol fiyatları çok yükselmiş durumdadır. Dünyada akaryakıt krizleri baş göstermeye başladı. Şu anda biz bunun etkilerini hissetmiyoruz ama yakın gelecekte hissetmeye başlayacağız. Bu sadece akaryakıt maliyetleriyle kalmayacak. Dünyada üretim ve hammadde maliyetleri de artmaya başladı. Tedarikte de azalmalar var ve arzlarda da sıkıntı yaşanmaya başlanacak bu önemli konular üzerine de düşünmemiz gerekiyor” dedi.

“Elimizdeki hellim stokunu hızlı bir şekilde Türkiye ve iç pazara sunmamız gerekir”

Hellim ihracatında savaştan kaynaklanan sıkıntılar üzerine konuşan Cin, “Hellimi biz en çok Arap ülkelerine satıyorduk ancak savaştan dolayı bu durmuş durumdadır. Nakliye masrafları çok ciddi artmış durumdadır. Sorun ürünün fiyatının artması değildir, Pazar kalmamıştır. O nedenle farklı pazarlara yönelerek elimizdeki hellim stokunu hızlı bir şekilde Türkiye ve iç pazara sunmamız gerekir” diye konuştu.

Cin’den TMK uyarısı…

Taşınmaz Mal Komisyonu (TMK) üzerine de Brüksel’de çeşitli temaslarda bulunduklarını ifade eden Cin, “Bizim en büyük avantajımız, Avrupa, AİHM’e on binlerce davanın gitmesini istemiyorlar ve TMK’nın devam etmesini istiyorlar. TMK çalışıyor ve binlerce davayı da sonuçlandırdı. Ancak sonuçlanan davalarda belirlenen rayiç bedellerin karşı tarafa ödenmesi gerekir ki dosyalar kapanıp rafa kalksın. Ancak ödediğimiz rakam çok azdır. Yürümediği görülünce Rumlar uğraştı ve AB’nin gündemine taşıdılar ve kapanmasını istiyorlar. Eğer TMK’nın beklentilere cevap vermediği düşünülürse bu konuda ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Bir tedbir alınması gerekmektedir. Yasa ile bir fonda para biriktirilsin dendi. Türkiye’de biriken rakam kadar üzerine konacaktı. Ancak bu para cari harcamalara kullanıldı” dedi.