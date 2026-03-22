TÖDER’den verilen bilgiye göre, uluslararası kongre, Milli Pedagoji Üniversitesi, Türk Devletleri Eğitim Çalışanları Birliği (TDTİB), KKTC Teknik Öğretmenler Derneği ve REHA Eğitim Öğretim Merkezi’nin ortak organizatörlüğü ile düzenleniyor.

Açıklamada, 23-28 Mart tarihleri arasında yer alacak kongreye, Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Özbekistan’dan 200 eğitimcinin katılacağı belirtildi.

Kongrenin genel amacının; Türk devletlerinin eğitim adına sunacakları akademik çalışmalarını birbirleriyle paylaşarak, Türk devletleri arasında ilişkileri güçlendirmek, birbirlerini daha iyi tanımak ve ortak projeler başlatmak olduğu belirtilen açıklamada, dernek başkanı Ahmet Arslan’ın da kongrede, “KKTC Eğitim Sistemi ve Yüksek Öğrenim” konulu sunum yapacağı kaydedildi.

Taşkent ve Semerkant’ta yapılacak kongre kapsamında kültürel gezi de yapılacağı ifade edilen açıklamada, şehirlerin önemli yerlerinin gezileceği ve Türk kültürünün Özbekistan’daki izlerini tanıma fırsatı yakalanacağına işaret edildi.