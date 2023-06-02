Girne’de meydana gelen “Ev Açma”, “Dükkan Açma” ve “Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak tutuklanan A.W.K. ile B.M. yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Fatoş Savaşır, 1 Nisan-14 Mayıs 2023 tarihleri arasında Girne’de meydana gelen “Ev Açma”, “Dükkan Açma” ve “Hırsızlık” meseleleri ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselelerde zanlı olarak görülen A.W.K. ile B.M. Girne’de tespit edilerek, tutuklandığını söyledi.

ÇATALKÖY’DE BİR EVE GİRİP, ARABA ÇALDI

Savaşır, zanlı A.W.K'nin, 10 Mayıs 2023 tarihinde Çatalköy’de Sadık Gürsesler’e ait eve girerek araba anahtarını çaldıktan sonra FF 700 plakalı aracı çaldığını söyledi.

279 BİN TL’LİK ELEKTRONİK CİHAZ SİRKAT ETTİ

Zanlı A.W.K.'nin 14 Mayıs 2023 tarihinde de Girne Uğur Mumcu Bulvarı’nda faaliyet gösteren Tekno Gold isimli iş yerinin ön vitrin camını kırıp mağazadan 279 bin Türk Lira değerinde elektronik cihazları sirkat ettiğini kaydeden Savaşır, önceki gün ihbar üzerine Girne’de suç ortağı B.M. ile birlikte yakalandığını belirtti.

Savaşır, A.W.K'nin tasarrufunda bulunan siyah sırt çantasında 7 adet tablet, 5 adet laptop ve çeşitli elektronik cihazlar bulunarak, emare alındığını aktardı.

Savaşır, yapılan soruşturma sonucu zanlıların Temmuz 2022 ayı içerisinde bir ikametgahtan 3 adet dizüstü bilgisayar, oyun konsolu, dijital fotoğraf makinesi, cep telefonu, tablet bilgisayar çaldıkları belirlendiğini açıkladı.

NİSAN AYI İÇERİSİNDE DE OTO YEDEK PARÇALARI ÇALDIKLARI TESPİT EDİLDİ

Zanlıların Nisan 2023 ayı içerisinde de bir dükkandan muhtelif oto yedek parçaları çaldıklarının tespit edildiğini açıklayan Savaşır, “Zanlılar 10-11 Mayıs tarihleri arasında ise bir süpermarketten dizüstü bilgisayar, tablet bilgisayar ile klavyeli kılıf, 2 adet uydu alıcı cihazı, 2 adet cep telefonu ve muhtelif market ürünleri sirkat etti. Zanlılar 13 Nisan 2023 tarihinde bir dükkandan cep telefonu, dizüstü bilgisayar ve DVR kamera kayıt cihazı çaldı” dedi.

Savaşır, ayrıca zanlıların 4 eve daha girdiklerini, toplam 6 ev ve 4 iş yerine girerek, hırsızlık yaptıklarına dair yeni tespitler yaptıklarını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden Savaşır, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme zanlıları 3 ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderdi.