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“21.04.2025 tarihinde, saat 17:50 sıralarında Lefkoşa - Güzelyurt Anayolu üzerinde, Yusuf Kahraman (E-22) yönetimindeki ZNH 074 plakalı araç ile Güzelyurt istikametine doğru seyrettiği sırada, Serhatköy yakınlarında yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla atmıştır. Kaza sonucu araç sürücüsü Yusuf Kahraman ve araçta yolcu olarak bulunan Sudenur Dokumacı kaldırıldıkları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”

Polisten yapılan açıklama şöyle:

“Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle geçti

“Birleştirilmiş Para ve Kambiyo (Değişiklik) Yasa Tasarısı” oybirliğiyle geçti

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