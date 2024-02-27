Konferansa Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar ,öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar yaptı.

Kıbrıs gerçeklerini anlatan video gösteriminin ardından Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre kürsüye çıktı.

Başkan Töre, KKTC topraklarının ne Amerika, ne Avrupa ne de Birleşmiş Milletlerin değil aziz şehitlerin hediyesi olduğunu söyledi.

Şehitlere ve kendilerinden sonraki nesle olan borcun bu devleti korumakla ödenebileceğini dile getiren Töre, bunun aynı zamanda millete ve tarihe karşı olan bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Töre, Kıbrıs adasının kuzeyindeki Türk devletinin, Türk milletinin en büyük eserlerinden biri olduğunu ifade ederek, Mehmetçik ve mücahidin bu topraklarda birlikte can verdiğini söyledi.

Kıbrıs’ın milli bir dava olduğuna ve sadece Kıbrıslı Türklerin değil Türk milletinin davası olduğuna işaret eden Töre, Kıbrıs’ta oynanmak istenen oyunlara karşın uyanık olmak gerektiğini ifade etti.

Rumların halen Kıbrıs’ı bir “Helen Devleti” yapma düşüncesinde olduğuna değinen Töre: “Tarihimize, milletimize, ordumuza, şehitlerimize, gazilerimize sahip çıkacağız. Ancak bu şekilde yola devam edebiliriz. En küçük bir yanılgıya düştüğümüz anda, gelecekte büyük felaketler bizi bekleyebilir” dedi.

Programın sonunda karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu.

Başkan Töre’nin yarın Kırşehir’e geçerek Ahi Evran Üniversitesi’nde konferans vermesi bekleniyor.