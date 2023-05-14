Töre, “Her şey vatan için” isimli film projesini gerçekleştirecek ekibi kabul etti.

Kabulde filmin yapımcılarından Yusuf Darbukacı ile İpek Denizli Sanat Atölyesi Sahibi İpek Denizli yer aldı.

Meclis Şeref Salonunda gerçekleşen kabulde konuşan Yapımcı Yusuf Darbukacı, 1955-64 yıllarını kapsayan uzun metrajlı bir film yapacaklarını kaydederek filmin vizyona girmesinin ardından 1964-74 yıllarını kapsayan bir başka filmi de hayata geçireceklerini söyledi.

Kıbrıs Türk toplumunun yaşadıklarını bire bir anlatacak bir proje gerçekleştirmek istediklerini ifade eden Darbukacı, Başkan Töre’ye proje hakkında bilgi vermek istediklerini söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, Kıbrıs’ın vatan toprağı olduğunu ancak 82 yıl İngiliz sömürgesi altında olduğunu anımsatarak bu dönemlerde Kıbrıs Türk halkının büyük sıkıntılar ile iç içe olduğuna değindi.

Kıbrıs Türk halkının geçirdiği tarihsel ve zor süreçleri anlatan Başkan Töre, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin bugün halen daha işgal altında olduğunu belirtti.

Gerek Birleşmiş Milletler gerek ise Avrupa Birliği’nin Kıbrıs Türklerine uygulanan haksızlık ve adaletsizliği görmemezlikten geldiğini ifade eden Töre, Kıbrıslı Rumların Uluslararası anlaşmalara rağmen meşru bir yapı olarak kabul edildiğini kaydetti.

Bu durumun kabul edilemez olduğuna işaret eden Töre, adada iki kesimlilik olduğunu vurguladı ve Rumların Helenizm iddialarından halen vazgeçmediğini belirtti.

Atatürk’ün ifade ettiği “Ya istiklal, ya ölüm” ve “Bağımsızlık benim karakterimdir” sözlerinin Kıbrıs Türk halkı için de büyük öneme sahip olduğuna değinen Töre: “Bağımsızlığımızı kazandık, devlet kurduk. Devletten, istiklalden asla vazgeçmeyiz” dedi.

Töre, kendilerinde düşen görevin KKTC’ni yaşatmak ve ileriye götürmek olduğunu söyleyerek Anavatan Türkiye ile yola devam edeceklerini belirtti.

Töre: “Yeni yüzyılda da Türkiye, KKTC ve Türk Dünyası hep birlikte olacaktır” dedi.