Etkinliğin yapıldığı Bugaç Ovasında yer alan toplantıda, Türk Devletleri Teşkilatı Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev, TÜRKPA Genel Sekreteri Mehmet Süreyya Er, Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev, Macar Turan Vakfı Başkanı Andras Zsolt Biro ve diğer yetkililer yer aldı.

Türk Devletlerinin işbirliğinin önemine değinen Töre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak Türk dünyasından büyük beklentileri olduğunu kaydetti.

Son dönemlerde daha da ivme kazanan Azerbaycan ile ilişkilerin diğer Türk devletlerine de örnek olmasını temenni eden Töre, Kıbrıslı Türklerin Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğuna değindi.

Töre, KKTC’nin Doğu Akdeniz’de Türk dünyası için stratejik bir konumda olduğunu belirterek Türk Devlet ve toplulukları ile bağlı kurumların KKTC ve Kıbrıs Türk halkı ile daha yakın ilişkiler içerisinde olmasını diledi.

Macaristan temaslarını tamamlayan Başkan Töre’nin bu gece yarısı İstanbul üzerinden KKTC’ne dönmesi bekleniyor.