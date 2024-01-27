Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı, EkoAvrasya Vakfı ile Bayrak Radyo televizyon Kurumu iş birliğinde dün akşam düzenlenen etkinlik Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi‘nde yer aldı.

Etkinlikte yapılan konuşmalarda Denktaş’ın Kıbrıs Türkü'nün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından olduğu, prensipleri ve mücadelesiyle tüm Türk Dünyasına liderlik yaptığı kaydedildi...

Gecede konuşan GAÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Doktor Neriman Saygılı, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinin mihenk taşlarından olduğunu vurguladı.

EkoAvrasya Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren de toplumda lider olarak öne çıkan çok isim olsa da, lider olarak kalanların çok az olduğunu belirterek, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın, prensipleri, mücadelesiyle tüm Türk Dünyasının lideri olduğunu söyledi.

“Babam Denktaş” adlı kısa belgeselin yapımcı ve yönetmenliğini üstelenen GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir ise Rauf Raif Denktaş’ın halkının ada üzerinde hak ettiği yaşamı sürmesini sağlayacak bağımsız bir devlete kavuşması için çalıştığını, sadece çocuklarına değil, ülkede yaşayan herkese babalık yaptığını belirtti.

-Denktaş

Denktaş Vakfı Başkanı Serdar Denktaş ise Rauf Raif Denktaş’ın inandığı davayı hiç yalpalamadan yürüten, halkının haklarını tüm dünyaya karşı koruyan bir lider olduğunu belirterek, Kıbrıs’taki Türk varlığının, onun mücahit ruhuyla verdiği kurtuluş mücadelesi sayesinde olduğunu söyledi.

Denktaş, “onu anlayarak anmak, önce siyasi reformlarla bir siyasi düzen, sonra sosyo-ekonomik reformlarla refah seviyesi yüksek zengin kültüre sahip devletine inançla sahip çıkan bir halkın yaşadığı, şu veya bu nedenle ülkede bulunan yabancıların geçici misafir olarak algılanacağı, geleceğe umutla bakılacak bir ortam yaratmak için çalışmaktır” dedi.

-Ataoğlu

Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Kıbrıs Türkü’nün; Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın kurduğu devlette onun görüş ve düşünceleri ışığında çizdiği yolda yürüdüğünü ifade etti.

Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini savunmaya ömrünü adayan Denktaş’ın, Anavatan Türkiye’ye bağlı, her zaman halkıyla iç içe olan, bir lider olduğunu dile getiren Ataoğlu konuşmasını Denktaş’ın, “Türklüğünüzle övünün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin varlığı ile gurur duyun, O’nu yaşatmanın ölesiye göreviniz olduğunu bilerek yaşayın” sözleriyle tamamladı.

Etkinlikte daha sonra İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi yardımcı Doçent Doktor Muharrem Özdemir’in yapım ve yönetmenliğini üstlendiği “Babam Denktaş” adlı kısa belgesel sunuldu.

Etkinlik “Türk medeniyetlerinin yeryüzündeki ayak izleri” Senfoni Türk piyano uyarlamalarından oluşan müzik dinletisinin ardından, etkinliğin gerçekleşmesine katkı koyanlara plaketler verilmesi ile sona erdi.

Etkinlikte ayrıca, Türkiye’nin çeşitli illerinde de sergilenen, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın özel arşivinde yer alan 50 bin fotoğraf arasından seçilen ve Denktaş’ın kendi sözleriyle harmanlanan 250’den fazla fotoğraftan oluşan sergi de gezildi.