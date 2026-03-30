Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Fikri Toros, Gündem Kıbrıs Web TV’de Bahar Sancar’ın konuğu olarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Orta Doğu’da devam eden ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın ekonomik etkileri hakkında değerlendirmelerde bulunan Toros, “Bu sıradan bir askeri savaş değildir. Bunun birçok yansıması vardır ve bunun da en başında küresel ekonomiye olan yansımalarıdır. Küresel ekonomiye yansıyan etkiler tamamen enerji odaklı etkilerdir ve enerji dolaylı olarak ticareti de etkilemektedir. Lojistik maliyetler ve insan dolaşımını da etkilemektedir. Bir taraftan para ve emtia piyasalarındaki dalgalanmalar, diğer taraftan da ekonomik faaliyetlerin yavaşlaması çok ciddi krizlere yol açıyor. Bunlar arasında en kırılgan olanlar ada ekonomileridir. Ada ekonomileri hizmet sektörü odaklıdır ve turizm de ilk sırada yer almaktadır. Özellikle Doğu Akdeniz ve Orta Doğu destinasyonlarına gitmeyin çağrıları yapılmaktadır. Şuanda da tatil rezervasyon dönemidir. Bir taraftan rezervasyonlar iptal edilirken diğer taraftan da insanlar rezervasyon yapmaktan imtina etmektedirler. Bayram tatilinde de ilk işaretlerini gördük. Ekonomiye olan yansımaları, enerji arz güvenliği, enerji fiyatları ve enerji fiyatlarının domino etkisi yarattığı gıda, ticaret ve nakliye alanlarına olumsuz etkilerini görüyoruz” dedi.

“Herkesin çok ciddi ve radikal tasarruf tedbirleri alması lazımdır”

Toros,” Kıbrıs’ta devam eden bir sorun var ve Kıbrıs’ın Kuzeyi dünyadan tecrit edilmiş durumdadır. Türkiye Cumhuriyeti dışında herhangi bir ülkeden destek alma imkânımız yok. Gerek ticarette gerekse de kamu maliyesinde Türkiye Cumhuriyeti dışında bizim başka bir dış yardım kaynağımız veya herhangi özel bir finansman kurumuna erişimimiz mümkün değildir. Diğer yandan bir ada ülkesi olduğumuz için ithalat odaklı bir ticaretten ve turizmden bahsediyoruz. Bütün bunlar şuanda çok olumsuz etkilenmektedir. Ülkemizde enerji fiyatlarında yakıtta oldukça yüksek zamlar olmuştur ve bu zamlar kaçınılmazdır. Çok yakında da kişisel öngörüme göre ciddi oranda bir elektrik zammı da olacaktır. Zaten lojistik maliyetlerde ciddi bir artış olmuştur. Ekonomik çarklar yavaşlamıştır. İnşaat, turizm ve genel ithalatta düşüş olmuş ve kamu maliyesinin gelirlerinde düşüş vardır” ifadelerini kullandı.

“Biz buna benzer krizleri 90’lı yıllarda çok yaşadık”

Toros, “Ciddi bir krizle karşı karşıyayız. Biz buna benzer krizleri 90’lı yıllarda çok yaşadık. Tecrübemiz var. Burada yapılması gereken herkesin, hane halkından, işçisinden işverenine kadar herkesin çok ciddi ve radikal tasarruf tedbirleri alması lazımdır. Zaten enflasyonist bir ortamdayız. Bu kırılganlıkla daha fazla etkileneceğimiz aşikârdır. Herkes kendi tedbirini almak zorundadır. Alım gücü düşecek, hayat pahalılığı hükümetin ödeyebileceği oranın üzerinde seyredecek, ithalat yavaşlayacak, turizm gelirleri azalacaktır. Önemli olan herkesin finansal sağlığını korumasıdır ve bu krizi yara almadan yada asgari oranda hasarla geçirmesi gerekir. Büyük bir tasarruf tedbiri alınmasını gerektiren bir dönemle karşı karşıyayız” dedi.

İngiliz üsleri tartışmaları: Bu konuların tartışılması abesle iştigaldir. Hiçbir ülke egemenlikten vazgeçmez

İngiliz Üslerinin tartışmaya açılması hakkında da değerlendirmelerde bulunan Toros, “Bu konuların tartışılması abesle iştigaldir. Hiçbir ülke egemenlikten vazgeçmez. Bizim Kıbrıs sorunu tartışmalarında da egemenlik konusu en başta gelen konular arasındadır. Hiç kimse sahip oluğu egemenlikten vazgeçmez, vazgeçmek için masaya da oturmaz. Kıbrıs yüzde 3 oranında Birleşik Krallık’a aittir. Geri kalan da Kıbrıslı toplumlara aittir. Bu tartışmaya açık bir konu değildir. Güney Kıbrıs’ta yapılan tartışmalar iç politikaya yöneliktir çünkü Güney’de Mayıs ayında bir seçim söz konusudur. Ciddi bir propaganda sürecindeler. Bu tür açıklama ve tartışmalar bilinçli bir şekilde başlatılan tartışmalardır” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs sorununun başlıca mimarı EOKA terör örgütüdür”

Avrupa Parlamentosu Başkanı Metsola’nın terör örgütü EOKA’yı öven sözlerini en sert ifadelerle kınadığını söyleyen Toros, “Kıbrıs sorununun başlıca mimarı EOKA terör örgütüdür. Bunu 2026 yılında çağdaş ve evrensel değerleri ile özdeşleşen Avrupa Birliği’nin parlamento başkanı bu örgütü övüyor. Bu açıklamaları en sert dille kınıyorum. Avrupa Birliği sürekli olarak Kıbrıs sorununun kapsamlı çözüm müzakerelerine proaktif destek vermekten bahsediyor. Tarafsız bir birlik olarak hareket edeceğini söylüyor. BM genel sekreterliği ile doğrudan bağlantılı bir rol üstlenmekten bahsediyor ve bunlar olurken parlamento başkanının açıklamaları, komisyon başkanının adaya gelip Kuzey’e geçmemesi tarafsızlık ilkesi ile bağdaşmaz. Bu şekilde proaktif bir rol üstlenilmez. Yakın zamanda Avrupa Komisyonu tarafından atanan özel temsilci yakın geçmişte görevinden istifa etti. Benim öngörüme göre Hahn’ın istifa sebebinin bu gelişmelerle bağlantılı sebeplerden olduğunu düşünüyorum. Avrupa Birliği’nin Parlamento ve komisyon başkanının yakın tarihte yaptığı açıklamalar ve eylemlere baktığımızda, AB, Kıbrıs sorununun çözümünde etkili, yararlı ve olumlu bir rol oynayamayacaktır” diye konuştu.