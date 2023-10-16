CTP Milletvekili Fikri Toros, BRT’de 14. Saat programına katılarak, Cumhurbaşıkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in Azerbaycan ziyaretini değerlendirdi.

Toros, “Bu tür tanıtım etkinliklerinde o tanıtılan faaliyetten sorumlu bakanın ve bakanlık personelinin de katılımı önemlidir...Ben bunlara da destek veren birisiyim. Çok iyi olduğunu düşünenlerdenim. Dolayısıyla Sayın Arıklı ile Ataoğlu’nun bu faaliyete destek vermesi gayet doğal ve normal buluyorum. Sayın Cumhurbaşkanı ile Sayın Başbakanın Azerbaycan’da bulunması tanıtım faaliyetini kendi siyasetlerine malzeme olarak kullanmaya teşebbüs olarak nitelendirdim. Gerek yaptıkları açıklamalar, seyahat öncesinde başlayan sloganlar gerekse orada bulundukları sürece yaptıkları konuşmalar, açıklamalar kullandıkları ifadeler, gerekse sayın Ersin Tatar ile sayın Aliyev’in yaptığı görüşmeden sonra yapılan açıklamalar gerekse bugün Adaya dönüşlerinde yaptıkları açıklamalar olayı tamamen bu benim yalnızlık sevdası olarak nitelendirdiğim iki devletli çözüm siyasetine malzeme etmek olmuştur. Bunu en sert ifadelerle kınadığımı, yanlış bulduğumu ve zarar verdiğini ifade etmek isterim. Bu yapılan açıklamalardan sonra Azerbaycan’ın Kuzey Kıbrıs ile herhangi bir ilişki varsaydı gündeminde bu açıklamalar o gündeme karşın temkinli olmalarına yol açacak. Çünkü Azerbaycan BM üyesi bir devlettir. Güvenlik Konseyi kararlarına uymak mecburiyetinde olan bir BM sözleşmesi tahtında bir ülkedir. Dolayısıyla bu tür gerçek dışı açıklamaların olması o biraz önce takdir ile bahsettiğim ekonomik örgütlerin girişimlerine gölge düşürecek açıklamalardır” dedi.

“UTANILACAK BİR TAVIR”

Toros, “Bu tür ilişkiler sadece ekonomik sınırlarda kalması lazım. Biz tanınmamış bir ülke değil miyiz. Biz henüz çözümlenmeyen Kıbrıs sorununun bir müstakbel federal ortağı değil mi? Buraya uygulanan birtakım izolasyonlar yok mudur? Bizi tanıyan tek ülke Türkiye olduğu bilinmemekte mi? Bizim limanlarımız üzerinde yaptırım yok mudur? Bizim finansmanımız, tapularımız üzerinde tartışmalar yok mudur? Denizlerimizde tartışma yok mudur? Bunları göz ardı mı edelim. Bunları göz ardı ederseniz deve kuşu misali kendi kendinizi tatmin etmekle sınırlı kalırsınız. Ve tüm bunlar bütün dünyanın ilgi odağının İsrail-Gazze olduğu günlere denk getiriliyor. Birçok ülkenin, birçok ülke liderinin programını iptal ettiği kendi ülkesinde gerek insani yardım gerek barış çağrıları gerekse diplomatik girişimlerle meşgul olduğu bir haftada bizimkiler bunu yapıyorlar. Bunun takdirini size bırakıyorum. Gerçekten bu çok üzücü, çok utanılacak bir tavır, davranıştır” dedi.

“KEŞKE TANITIM POLİTİZE EDİLMESEYDİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Başbakan Ünal Üstel’in yaptığının yanlış ve olası yararlara gölge düşürecek girişim olduğuna işaret eden CTP Milletvekili Toros, “Keşke bu olmasaydı. Keşke bu şekilde politize edilmeseydi. Ekonomik örgütlerin yaptığı o fevkalade güzel, etkili bir faaliyetle sınırlı kalsaydı” diye konuştu.

Kaynak: BRT