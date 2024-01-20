Demokrat Parti (DP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Tosunoğlu, son yaşanan gelişmelerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

DP'li Vekil Tosunoğlu, "DP, 30 yılı aşan tarihi ve köklü mazisiyle Kıbrıs Türk siyasal yaşamının en önemli unsurlarından birisidir. Siyasal hayatımızın en zorlu dönemlerinde sergilediği demokratik, toplumsal değerlere saygılı ve yenilikçi tutum DP’yi müstesna bir yere koymaktadır" dedi.

"Partimizin yönetsel zafiyet sonucunda bugün içine düşürüldüğü durum gerçekten üzüntü vericidir" ifadelerini kullanan Tosunoğlu, açıklamasının devamında ise şunları kaydetti:

"DP, ne olursa olsun tek bir kişi her koşulda bakanlıkta kalabilsin diye yaşayan bir parti değildir. Koalisyonun ikinci büyük partisidir ve görev üstlendiği kurumlarda layıkıyla görev yapacak kadro derinliğine sahip bir güçtür. Kamuoyunda haksız biçimde “DP hiçbir kurumu yönetemez” algısına yol açan son gelişme, partideki yönetsel zafiyetin ulaştığı boyutu göstermesi bakımından oldukça çarpıcıdır. Herkes bilmelidir ki DP hiçbir zaman bir tek adam partisi olmamıştır; bundan sonra da olmayacaktır."