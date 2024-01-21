Trabzonspor'da Trezeguet, Pepe ve Onuachu Afrika Uluslar Kupası'na gitti. Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise kadro dışı bırakılmıştı.

Galatasaray'da ise sakatlığı bulunan Sergio Oliveira'nın yanı sıra Afrika Kupası için milli takımlarına giden Hakim Ziyech ile Cedric Bakambu kadroda yok. Angelino'nun kadro dışı durumu devam ediyor.

İlk 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan, Baniya, Benkovic, Eren, Hüseyin, Berat, Mendy, Bardhi, Fountas, Visca, Enis Destan

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kaan, Kerem Demirbay, Torreira, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Zaha

Yayın: 19.00 / beIN Sports 1

Sarı-kırmızılı takımda Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez, müsabaka öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.