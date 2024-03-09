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Galiibiyet hasreti 4 maça yükselen Vavacars Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı. İstanbul ekibi, küme düşme hattından uzaklaşma hedefinde de yara aldı.

Bu galibiyetle puanını 49'a çıkaran Karadeniz temsilcisi, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe maçı için de moral depoladı.

70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4'te Umut Bozok ile filleleri havalandıran Trabzonspor, sahadan 5-1 galip ayrıldı.

İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten müsabakanın 64. dakikasında Davide Biraschi'nin kendi kalesine attığı golle bordo-mavili ekip, 2-1 öne geçti.

Papara Park'ta oynanan mücadelede Konuk VavaCars Fatih Karagümrük, 14. dakikada Markao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole Trtabzonspor, 32. dakikada Bardhi ile yanıt verdi: 1-1

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