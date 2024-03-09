Papara Park'ta oynanan mücadelede Konuk VavaCars Fatih Karagümrük, 14. dakikada Markao'nun kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Bu gole Trtabzonspor, 32. dakikada Bardhi ile yanıt verdi: 1-1
İlk yarısı 1-1'lik eşitlikle biten müsabakanın 64. dakikasında Davide Biraschi'nin kendi kalesine attığı golle bordo-mavili ekip, 2-1 öne geçti.
70. dakikada Trezeguet, 76. dakikada Nicolas Pepe ve 90+4'te Umut Bozok ile filleleri havalandıran Trabzonspor, sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Bu galibiyetle puanını 49'a çıkaran Karadeniz temsilcisi, gelecek hafta oynayacağı Fenerbahçe maçı için de moral depoladı.
Galiibiyet hasreti 4 maça yükselen Vavacars Fatih Karagümrük ise 29 puanda kaldı. İstanbul ekibi, küme düşme hattından uzaklaşma hedefinde de yara aldı.