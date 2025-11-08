Bunlar da ilginizi çekebilir

Denetimler sonucu, çeşitli trafik suçlarından dolayı 363 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 39 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplam 2.479 araç sürücüsü kontrol edildi.

