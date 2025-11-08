Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Ekipleri tarafından ülke genelinde dün gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, toplam 2.479 araç sürücüsü kontrol edildi.
Denetimler sonucu, çeşitli trafik suçlarından dolayı 363 sürücü rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı, 39 araç trafikten men edilirken, 1 sürücü de tutuklandı.
📋 Rapor edilen başlıca trafik suçları:
157 sürücü: Yasal hız sınırını aşmak
24 sürücü: Alkollü içki tesiri altında araç kullanmak
4 sürücü: Ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak
12 sürücü: Sigortasız araç kullanmak
8 sürücü: Sürüş sırasında cep telefonu kullanmak
3 sürücü: Emniyet kemeri takmamak
4 sürücü: Muayenesiz araç kullanmak
9 sürücü: Seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak
1 sürücü: Tehlikeli sürüş yapmak
2 sürücü: Trafik ışıklarına uymamak
5 sürücü: Trafik levha ve işaretlerine uymamak
2 sürücü: Koruyucu başlık takmadan motosiklet kullanmak
6 sürücü: 5000 kg üzeri kamyonların çıkış saatlerine uymamak
4 sürücü: Görüşü engelleyici cam filmi takmak
1 sürücü: Polisin “Dur” emrine uymamak
121 sürücü: Diğer trafik suçları