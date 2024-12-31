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Yapılan denetim lerde, rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde sıralandı:

Bir günde 2 yangın... Zarar büyük!

Bir günde 2 yangın... Zarar büyük!

Ayrıca, 17 araç trafikten men edildi.

Trafik ekipleri, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 308 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

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