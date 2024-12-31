Trafik ekipleri, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 308 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı.
Ayrıca, 17 araç trafikten men edildi.
Yapılan denetimlerde, rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde sıralandı:
- 75 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı.
- 1 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalandı.
- 41 sürücü, sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
- 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanırken tespit edildi.
- 23 sürücü, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanıyordu.
- 2 sürücü sigortasız araç kullanırken yakalandı.
- 1 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
- 2 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.
- 155 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.