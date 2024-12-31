Trafik ekipleri, çeşitli trafik suçlarından dolayı toplam 308 sürücüyü rapor ederek aleyhlerinde yasal işlem başlattı.

Ayrıca, 17 araç trafikten men edildi.

Bir günde 2 yangın... Zarar büyük! Bir günde 2 yangın... Zarar büyük!

Yapılan denetimlerde, rapor edilen trafik suçları ise şu şekilde sıralandı:

  • 75 sürücü yasal hız sınırını aşarak süratli araç kullandı.
  • 1 sürücü alkollü içki tesiri altında araç kullanırken yakalandı.
  • 41 sürücü, sürüş esnasında cep telefonu kullandı.
  • 8 sürücü emniyet kemeri takmadan araç kullanırken tespit edildi.
  • 23 sürücü, seyrüsefer ruhsatsız araç kullanıyordu.
  • 2 sürücü sigortasız araç kullanırken yakalandı.
  • 1 sürücü trafik ışıklarına uymadı.
  • 2 sürücü tehlikeli sürüş yaptı.
  • 155 sürücü ise diğer trafik suçlarından dolayı rapor edildi.